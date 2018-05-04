الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء في مضيف عشائر الدعوم
2018/05/04 | 21:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء في مضيف عشائر الدعوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/04 | 21:50.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء في مضيف عشائر الدعوم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء في مضيف عشائر الدعوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ تحذير من سيول وأمطار في العراق الأسبوع المقبل
⋙ بالصور .. حادث مؤسف لـ"سيارة عرس" على الطريق الدولي لجنوب "بغداد"
⋙ الصحة الفلسطينية: 1143 إصابة بجراح واختناق بالغاز في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
⋙ الصين تنفي اتهامات أميركا بإصابة طيارين حربيين بأشعة الليزر
⋙ أنقرة تعلن عن تنظيم منتدى للمشاركة في حملة البناء والاعمار والاستثمار بالعراق
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. مايا دياب تسير بـ"روب حمام" في شوارع لندن لسبب غريب
⋙ بالفيديو.. كيف وصف رئيس اتحاد كرة قطر ملعب النجف؟
⋙ بالصور .. حادث مؤسف لـ"سيارة عرس" على الطريق الدولي لجنوب "بغداد"
الأكثر شيوعا