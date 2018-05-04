2018/05/04 | 21:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء في مضيف عشائر الدعوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/04 | 21:50.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء في مضيف عشائر الدعوم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء في مضيف عشائر الدعوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء في مضيف عشائر الدعوم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء في مضيف عشائر الدعوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).