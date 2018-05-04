تحذير من سيول وأمطار في العراق الأسبوع المقبل

2018/05/04 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر متنبئ جويK من أمطار غزيرة تتسبب بسيول في العراق الأسبوع المقبل.وقال صادق عطية في صفحته على الفيسبوك ان "نماذج الطقس العالمية لتنبؤات الامطار أتفقت جميعها بوضع مناطق شمال العراق في قائمة السيول والفيضانات للفترة من السبت لغاية ليل الخميس بسبب حالة جوية متوقع تأثيرها أبتداءً منتصف الاسبوع".وأشار الى "تحذيرات أولية خاصة بمدن الشمال من تشكل السيول والفيضانات خصوصا مناطق الاودية ومن قوة العواصف الرعدية وزخات الامطار وتساقط حبات البرد {الحالوب} بسبب تصادم تيارات رياح مختلفة".وتابع عطية "أما باقي مدن البلاد فتراكم الامطار فيها للفترة المذكورة اعلاه تكون كمياتها مابين خفيف الى معتدل ولكن لايمنع هذا من مفاجئآت في بعض الاماكن تكون خارج التوقعات".وأضاف "كما تشير التوقعات الى فرص تشكل عواصف ترابية بسبب نشاط للرياح في مناطق مختلفة من مدن وسط وجنوب البلاد منتصف الاسبوع او نهايته والتي قد تسجل سرعتها حسب خرائط الرياح مابين 50-70 كلم في الساعة في بعض المناطق".انتهى

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