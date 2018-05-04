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#إبراهيم مشارة - مطر نيسان..ورد أيار
2018/05/04 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #إبراهيم_مشارة نيسان ..أبريل..شهر الرغبات كما يقول ت.إليوت في الأرض اليباب:نيسان أقسى الشهور يخرجالليلك من الأرض المواتيمزج الذكرى بالرغبة يحرّكخامل الجذور بغيث الربيعتجمع أمي مطر نيسان في قارورة تحليه بالعسل تناولني القارورة تقول : اشرب تشدد أمي مطر: نيسان مبارك.

إنها تترجم سلوكيا مقولة أبو قراط: الطبيعة هي الشافية من الأمراض.

تتماهى روح أمي في عفويتها، في حكمتها، ......

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