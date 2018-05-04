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2018/05/04 | 22:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سجل العراق، في مختلف أرجائه منذ مطلع العام الجاري، إلى نهاية نيسان/ أبريل الماضي، أكثر من ألف شكوى انتهاك في مجال حقوق الإنسان، ومئات المناشدات من المواطنين المعنفين - أغلبهم من محافظة نينوى التي عاشت الويل في قبضة الإرهاب، حتى أواخر آب/ أغسطس 2017.

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