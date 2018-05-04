النفط يسجل أفضل إغلاق منذ 2014 ويربح 2.4% في أسبوع

2018/05/04 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل أفضل إغلاق منذ 2014 مع ترقب المستجدات بشأن اتفاق إيران النووي وبالتزامن مع بيانات منصات التنقيب عن الخام.

وجاء صعود الخام الأمريكي بالتزامن مع ارتفاع منصات التنقيب عن النفط الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي اليوم بمقدار 9 منصات.

ولكن لاتزال التوترات بشأن الاتفاق النووي الإيراني قائمة بل وتدعم ارتفاع أسعار الذهب الأسود مع قرب إعلان الولايات المتحدة عن موقفها بشأن الانسحاب أو بالبقاء في إتفاقية طهران.

وواصل إنتاج الخام الأمريكي الصعود القياسي خلال الأسبوع الماضي، بعدما ارتفع بأكثر من 33 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت محزونات النفط في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة بمقدار 6.2 مليون برميل.

وعند نهاية جلسة اليوم، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو بنحو 1.9% أو ما يوازي 1.29 دولار إلى 69.72 دولار للبرميل، وهو أفضل إغلاق منذ 26 نوفمبر 2014.

وبلغت مكاسب الخام الأمريكي على مدى الأسبوع الجاري 2.4%.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 1.6% إلى 74.84 دولار للبرميل.

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