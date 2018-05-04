عبطان يتسلم رسالة من رئيس الفيفا بشأن ملعب النجف

2018/05/04 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تسلم وزير الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان، رسالة خطية من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم {فيفا} جياني انفانتينو، بشأن ملعب النجف الدولي سعة 30 ألف متفرج المقرر إفتتاحه مساء غد السبت.وذكر بيان لوزارة الشباب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن انفانتينو "أعرب عن أسفه لعدم تلبيه دعوة الوزير عبطان لحضور حفل افتتاح ملعب النجف الدولي متمنينا في الرسالة النجاح والتميز لجهود الوزارة في تنظيم وانجاح الحفل".وجاء في نص رسالة انفانتينو لعبطان "أود ان اشكرك على دعوتك لي لحضور حفل افتتاح ملعب النجف الدولي والذي سيقام في الخامس من شهر آيار 2018 في مدينة النجف الأشرف، ولكن مع شديد الأسف و الندم، لن اكون قادراً على الحضور وذلك بسبب التزامات سابقة".وأضاف انفانتينو "مع ذلك، اتمنى لك حفلًا ممتعاً، حظاً سعيداً في تنظيم الحفل، و اترقب للقائك قريباً".انتهى

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