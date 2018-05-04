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كربلاء يحقق المفاجاة بتخطيه الطلبة في عقر داره والصناعات يستعيد نغمة الفوز
2018/05/04 | 22:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

حقق فريق كربلاء مفاجاة من العيار الثقيل بفوزه على فريق الطلبة بهدف واحد من دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب الشعب الدولي في اختتام الدور السادس من المرحلة الثانية للدوري الممتاز بكرة القدم .

واحرز هدف الفوز اللاعب بسام قابل في الدقيقة 68 من المباراة .

وتقدم كربلاء […]

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