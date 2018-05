2018/05/04 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أوقفت السلطات الروسية 5 أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم داعش المتطرف، وتخطيطهم لشن اعتداءات في البلاد.

وأعلنت أجهزة الأمن الروسية، أنها أوقفت الأعضاء المفترضين في التنظيم يومي الخميس والجمعة في ياروسلافل شمال شرقي موسكو، مضيفة أنهم “كانوا يخططون لأعمال إرهابية في مدن ومناطق روسية مختلفة”.

وخلال مداهمات اكتشفت هذه الأجهزة “ترسانة من القنابل وعبوات ناسفة وأسلحة نارية وذخائر”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال مصدر إن التحضيرات للخلية المفترضة “منسقة من خلال نقاشات خاصة ضمن مجموعة عبر تطبيق تلغرام”.

وأوضح أن الأعضاء المفترضين كانوا يستخدمون “تطبيق تلغرام لتنسيق الإعداد لأعمالهم الإرهابية”، معلنا فتح تحقيق.

وقد تذرعت السلطات الروسية بمكافحة الإرهاب لفرض حظر تطبيق تلغرام الشعبي في روسيا منتصف أبريل، طالما لم يسمح لأجهزة الأمن بقراءة الرسائل المتبادلة بين مستخدميه.

وتأتي هذه الاعتقالات قبل 3 أيام من تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الاثنين، وقبل 6 أسابيع من المونديال الذي تستضيفه روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وتعرضت روسيا لعدة اعتداءات، أحدها في أبريل 2017 في مترو سان بطرسبرغ، أوقع 14 قتيلا.

وفي نهاية ديسمبر، فككت أجهزة الأمن الروسية خلية لتنظيم داعش في سان بطرسبرغ، واعتقلت عدة عناصر في التنظيم المتطرف.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال دواعش خططوا لشن هجمات في روسيا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال دواعش خططوا لشن هجمات في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).