كربلاء يُعمق جراح الطلبة ونفط الوسط يسقط بفخ الحدود

2018/05/04 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]خطف الحدود، نقطة ثمينة من ضيفه نفط الوسط بتعادلهما [2-2]، اليوم الجمعة، على ملعب التاجي ضمن الجولة الـ25 من الدوري الممتاز لكرة القدم.ورغم بداية الحدود السريعة، وتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، عبر أحمد عبد العباس، إلا أن عودة نفط الوسط جاءت سريعة أيضًا بواسطة فارس سعدون د 8.وضغط نفط الوسط بقوة من أجل إحراز هدف ثانٍ، واحتسب الحكم محمد طارق ركلة جزاء له د 39، سجل منها علاء عباس، الهدف الثاني.وفي الشوط الثاني تراجع نفط الوسط للخلف، وأتاح الفرصة للحدود، وسنحت لهم فرصتان، قبل أن يسجل حسين عبد الرضا هدف التعادل د 66.وتعرض قائد نفط الوسط نبيل عباس للطرد، بعد تلقيه بطاقتين صفراويين، في الجزء الأخير من اللقاء.وبهذا التعادل رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 34 بالمركز التاسع، بيما رفع الحدود رصيده للنقطة 31 بالمرتبة الـ11.وبذات الجولة عمَّق كربلاء، جراح الطلبة بالفوز عليه [1-0] اليوم على ملعب الشعب الدولي، وسجَّل هدف المباراة الوحيد بسام قابل في د 68.وقفز كربلاء للمركز الـ19، بـ17 نقطة، فيما تجمد رصيد الطلبة عند 29 نقطة في المركز الـ13.وزاد كربلاء من معاناة الطلبة، الذي استقال 4 مدربين من تدريبه على خلفية الأزمة المالية التي تضرب الفريق، بالإضافة إلى مقاطعة الجماهير، النادي؛ حيث تطالب الإدارة بالاستقالة، بعد تراجع النتائج بصورة ملحوظة.وكان مدرب الطلبة صادق سعدون، يًمني النفس بفوز يعيد الثقة للفريق، مراهنًا على أنَّ المباراة تقام بملعب الشعب ، إلا انه اصطدم برغبة كربلاء.وانتهى الشوط الأول سلبيًا، وفي د 68، سجَّل لاعب الطلبة السابق بسام قابل، هدف كربلاء الوحيد، ليخطف ثلاث نقاط مهمة لفريقه، الساعي للهروب من قاع الترتيب.حصد الصناعات الكهربائية، 3 نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه نفط ميسان 2-1، اليوم الجمعة على ملعب الصناعة ضمن الجولة نفسها.وتقدَّم الصناعات أولاً في د 34 عن طريق تقي فلاح، قبل أن يعدل نفط ميسان النتيجة في د 60، عن طريق وسام سعدون.وعاد الصناعات بعد 4 دقائق من هدف نفط ميسان ليسجل الهدف الثاني عبر حيدر جبار، لينهي المباراة فائزًا بهدفين لهدف.ورفع الصناعات الكهربائية، رصيده للنقطة 26 بالمركز الـ14، فيما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 29 في المركز الـ12.

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