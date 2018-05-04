مدينة آسيوية تسجل أعلى درجة حرارة بالأرض

2018/05/04 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شهدت باكستان في الثلاثين من نيسان الماضي، أعلى درجة حرارة تسجل على كوكب الأرض خلال الشهر على الإطلاق، إذ وصلت إلى 50,2 درجة مئوية.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية إن درجة الحرارة سجلت في مدينة نواب شاه، رغم أن درجات الحرارة في باكستان خلال الشهر الماضي، تتراوح بين 18 و29 درجة مئوية.وقال الخبير في الأرصاد الجوية، كريستوفر برت، لواشنطن بوست، إنه من الممكن أن تكون درجة الحرارة التي سجلت في باكستان هي أعلى درجة تسجل في نيسان على الأرض.وأشار إلى أن درجة الحرارة التي سجلت في 2001 في سانتا روزا بالمكسيك، ووصلت إلى 51 درجة، مشكوك بها.يذكر أنه في عام 2017، صنفت باكستان ضمن أكثر 10 دول عرضة للتغير المناخي، وفق ما ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية.كما قتل ما يزيد عن 1200 شخص في باكستان وأصيب نحو 40 ألفا آخرين، بسبب موجة حر شديدة ضربت كراتشي قبل نحو 3 سنوات.انتهى

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