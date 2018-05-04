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قصة العثور على 2000 سيارة في شوارع إحدى المدن السورية
2018/05/04 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قامت الحكومة السورية بنشر نحو 600 عنصر في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، منهم 500 من قوات حفظ النظام.

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