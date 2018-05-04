عضو بالفيدرالي يستبعد ركود الاقتصاد الأمريكي حتى 2020

2018/05/04 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه سيُفاجأ إذا حدث ركود اقتصادي في العامين المقبلين، في إشارة إلى استمرار الأداء القوي لأكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف "وليام دادلي" في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة: "سوف أشعر بالدهشة في حال انتهاء التوسع الاقتصادي في العام أو العامين المقبلين".

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "نيويورك" إلى أن تقرير الوظائف الشهرية الأمريكية خلال أبريل الماضي أظهر أداء "جيداً وصحياً"، مضيفاً أن الأسر والشركات في حالة جيدة من الناحية المالية.

وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت اليوم أن الاقتصاد أضاف وظائف خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات، كما تراجع معدل البطالة إلى مستوى 3.9% وهو الأدنى في 18 عاماً.

وذكر "دادلي" أن التوتر التجاري وارتفاع العجز في الموازنة الأمريكية أمور سلبية لآفاق الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة.

وأوضح عضو الفيدرالي الذي سيتنحي الشهر المقبل أنه من السابق لأوانه رؤية انتعاش في الاستثمارات نتيجة لقانون خفض الضرائب من قبل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

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