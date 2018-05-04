منظمة الهجرة الدولية ترحل 1500 مهاجر من الجزائر

2018/05/04 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أفادت منظمة الهجرة الدولية في النيجر، الخميس، بأنها رحلت نحو 1500 مهاجر إفريقي من الجزائر إلى أغاديس بالنيجر خلال الأيام الأخيرة.

وأعلن رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في النيجر، بوسيبي لوبريتي، أن المنظمة رحلت نحو 1500 مهاجر إفريقي، 600 منهم من الكاميرون ومجموعتين كبيرتين من الماليين والغينيين، إضافة إلى مواطنين من جنسيات إفريقية أخرى كانوا عالقين في الصحراء بين الحدود النيجرية الجزائرية على مستوى قرية السمكة بالنيجر.

ونقلت منظمة الهجرة هؤلاء المهاجرين إلى أغاديس كبرى مدن شمال النيجر وهم حاليا في عهدتها ووفرت لهم خياما ومواد غذائية وعناية طبية، بحسب المصدر ذاته.

ويتم إيواء نحو 3 آلاف مهاجر حاليا في أغاديس في حين أن طاقة مركز منظمة الهجرة لا يزيد على 1000 شخص، علما أن محافظة أغاديس خصصت أرضا لإيواء المهاجرين الإضافيين.

ومنذ بداية 2018 نفذت منظمة الهجرة 18 عملية إنقاذ مماثلة على الحدود الجزائرية ونقلت 3 آلاف شخص بحسب المسؤول نفسه.

ويجري تسجيل المهاجرين من قبل فرق المنظمة بغرض تنظيم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في عملية معقدة، حيث أن 60 بالمائة من المهاجرين لا يملكون أوراقا ثبوتية تدل على شخصيتهم./ انتهى 25

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