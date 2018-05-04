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فيديو| الناطق باسم فتح بأوروبا يرفض الطعن في شرعية منظمة التحرير
2018/05/04 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال الدكتور جمال نزال، الناطق باسم حركة فتح في أوروبا، إنه يرفض الطعن بشرعية منظمة التحرير وشرعية الاجتماع، لافتا أن  الباب مفتوح لمشاركة ودخول حماس منظمة التحرير، للمزيد من التفاصيل يسردها «نزال» مع الإعلامي بهاء ملحم في برنامج وراء الحدث، على شاشة «الغد».

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