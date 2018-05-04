2018/05/04 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت الجماعة الإسلامية الكوردستانية يوم الجمعة مقاطعة حفلات الترويج، والدعاية الانتخابية لتحالفها في المناطق المتنازع عليها، والذي يضم كل من حركة التغيير، وقائمة من اجل اليمقراطية والعدالة بزعامة برهم صالح، منوهة ان الأطراف والجهات السياسية لها الحرية باختيار الالية لجمع جماهيريها.

واصدر المركز الرابع للجماعة الإسلامية في كركوك بيانا اعلن فيه بحدوث خلافات بين مسؤولي الجماعة، والتغيير، وقائمة صالح "بسبب الغناء والرقص" التي تشهدها حفلات الترويج لقائمة التحالف الوطني في كركوك في المتنازع عليها.

الا ان المركز اعلن في بيان ثان كذّب له الأول، وان المسؤولين في الجماعة يشتركون بمراسم حفلات الترويج للتحالف في كركوك.

واردف البيان ان "أي حزب حر في الترويج لمرشحيه، وفي اختيار الالية التي تناسبه لجمع أعضائه ومناصريه".

هذا ومن المقرر ان تجري في قاعة "هاي لايف" في كركوك يوم غد السبت مراسم حفل للترويج لقائمة التحالف الوطني في كركوك الذي يضم حركة التغيير، والجماعة الإسلامية، والتحالف من اجل الديمقراطي والعدالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجماعة الإسلامية تتراجع عن مقاطعة حفلات الترويج "الغنائية" لتحالفها الانتخابي بالمتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجماعة الإسلامية تتراجع عن مقاطعة حفلات الترويج "الغنائية" لتحالفها الانتخابي بالمتنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).