فوز منتخب نجوم العراق السابقين على رواد الموصل

2018/05/04 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فاز منتخب نجوم العراق السابقين لكرة القدم، الجمعة، على رواد مدينة الموصل بهدفين مقابل لا شيء.

وجرت المباراة الودية بين الفريقين في اطار دعم الرياضة في مدينة الموصل، عقب تحريرها من سيطرة تنظيم داعش.

يشار الى ان وجبة اخرى من لاعبي العراق السابقين، سيشاركون يوم غد السبت في مباراة افتتاح ملعب النجف الرياضي، امام منتخب نجوم المحافظة السابقين.

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