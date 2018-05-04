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سواريز: من الفخر قدوم غريزمان لبرشلونة
2018/05/04 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرح لاعب برشلونة لويس سواريز عن امكانية قدوم غريزمان قائلا: “من الفخر دائماً قدوم لاعبين متميزين للبارسا مثل غريزمان، كما كنت سعيدا أيضاً بقدوم ديمبيلي وكوتينهو”.

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