سواريز: من الفخر قدوم غريزمان لبرشلونة

2018/05/04 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح لاعب برشلونة لويس سواريز عن امكانية قدوم غريزمان قائلا: “من الفخر دائماً قدوم لاعبين متميزين للبارسا مثل غريزمان، كما كنت سعيدا أيضاً بقدوم ديمبيلي وكوتينهو”.

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