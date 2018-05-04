سيلتك يسخر من جيرارد بعد تعيينه مدربا لغريمه رينجرز

2018/05/04 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر استقبل فريق سيلتك الاسكتلندي، أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد والمدرب الجديد لغريمه التقليدي جلاسجو رينجرز على طريقته الخاصة.

البداية كانت عن طريق تغريدة نشرها سيلتك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، ليعطيه نبذة صغيرة عن ما ينتظره بتجربته الجديدة.

7 بطولات دوري متتالية في انتظار الثامنة، كانت الرسالة عن طريق صورة للمدرب الحالي لسيلتك بريندان رودرجز .



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😏 #Magnificen7 pic.twitter.com/xT7TwoPE1z

— Celtic Football Club (@CelticFC) May 4, 2018المدرب الأيرلندي سبق وأن عمل مع جيرارد عندما كان مدربا للريدز وقرر الترحيب به أيضا.

رودرجز قال في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن":"أهلا في الأرض التي لا تعرف النوم".

وأكد رودجرز ترحيبه بالتحدي الجديد باعتبار أن رينجرز هو المنافس والغريم التقليدي لسيلتك في اسكتلندا.





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