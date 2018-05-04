العبادي يدعو الجهات السياسية الى عدم تفسير خطبة المرجعية الدينية حسب رغبتها

2018/05/04 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الجمعة، على ضرورة عدم تفسير الجهات السياسية لخطبة المرجعية الدينية "حسب رغبتها"، فيما دعا أهالي محافظة كربلاء الى المشاركة الفاعلة بالانتخابات لضمان عدم تسليم العراق من جديد لـ"الفاشلين والفاسدين".

وقال العبادي في كلمة خلال احتفال جماهيري لائتلاف النصر في محافظة كربلاء، إن "خطبة الجمعة اليوم للمرجعية الدينية حسمت الموقف وكان واضحاً ويجب أن لا يفسر حسب رغبة بعض الجهات السياسية"، مشيرا الى أن "المرجعية اكدت دعمها للعملية السياسية والانتخابات وشروط الاختيار بعدم انتخاب الفاسدين والذين فشلوا في ادارة العراق وستبقى المرجعية صمام امان".

ودعا العبادي اهالي كربلاء الى "المشاركة الفاعلة بالانتخابات للحفاظ على النصر والمضي نحو النصر الثاني كي لانسلم العراق لمن لايؤمن به من جديد للفاشلين والفاسدين".

وتعهد رئيس ائتلاف النصر بـ"كسر الفاسدين وانجاز الاصلاح مثلما وعدنا بهزيمة داعش"، مؤكدا أن "هذا يتطلب من الجميع الايمان بالمعركة القادمة لنعزز النجاح العراقي لان دول العالم تفتخر الان بعلاقاتها مع العراق وترغب بتطوير كافة مجالات التعاون ولن نستجدي من احد".



انتهى/خ.

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