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مدرب الوطني يعلق على قرعة أمم آسيا ويحدد الطموح فيها
2018/05/04 | 23:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} وصف المدير الفني للمنتخب الوطني، باسم قاسم، المجموعة الرابعة التي سيتواجد فيها أسود الرافدين ضمن منافسات بطولة أمم آسيا ٢٠١٩ في الامارات بـ"المتوازنة".ونقل بيان لاعلام اتحاد الكرة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، عن قاسم قوله "الخطوة الاولى نحو تحقيق طموح الشارع الرياضي باللتويج باللقب الاسيوي للمرة الثانية تتمثل بالالتزام بمفردات البرنامج التدريبي الذي تم تقديمه من قبل الجهاز الفني لاتحاد الكرة".وأضاف، ان "طموحنا في بطولة آسيا في نسختها المقبلة التي ستضيفها دولة الامارات يتعدى التأهل عن المجموعة بل يتمثل في الوصول الى أبعد نقطة في المنافسة على اللقب الذي سبق وان توج به منتخبنا الوطني العام ٢٠٠٧".وأكد قاسم "بلا شك ان عملية المنافسة على اللقب مرهونة بالتحضير الافضل من خلال اقامة المعسكرات التدريبية والمباريات الودية مع منتخبات تفوقنا في المستوى للاستفادة الفنية والبدنية من الاحتكاك وكل ذلك سيصب في مصلحة ممثل الوطن في المحفل الاسيوي المنتظر".يشار الى ان قرعة أمم آسيا 2019 التي اقيمت في إمارة ابو ظبي مساء اليوم الجمعة وضعت منتخب العراق في المجموعة الرابعة الى جانب كل من ايران وفيتنام واليمن.انتهى

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