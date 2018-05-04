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التقاعد تعلن افتتاح ملاحظيات تابعة لها في المناطق النائية بثلاث محافظات
2018/05/04 | 23:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الجمعة، اكمال افتتاح ثلاث ملاحظيات للتقاعد لخدمة المتقاعدين في المناطق النائية استكمالا لخطتها في التوسع لخدمة المواطنين”.

وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،  أنه” تم افتتاح ملاحظية التقاعد في قضاء الهاشمية / جنوب  بابل وملاحظية التقاعد في ناحيةالثغر / شمال البصرة وملاحظية تقاعد الشرقاط شمال  محافظة صلاح الدين، مبيناً أن” الغرض منها خدمة المتقاعدين في المناطق النائية”.

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