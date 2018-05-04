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حاملة طائرات أمريكية تشن ضربات ضد داعش في سوريا
2018/05/04 | 23:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت القوات البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان، شنت ضربات ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

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