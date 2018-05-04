3 ولايات أمريكية تشهد انكماشا اقتصاديا خلال عام 2017

2018/05/04 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شهدت 47 ولاية أمريكية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الماضي مع تصدر واشنطن القائمة في حين عانت 3 ولايات أخرى من الانكماش الاقتصادي.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن نسبة التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالولايات المتحدة خلال عام 2017 تتراوح من 4.4% إلى -0.2%.

وذكر البيان أن ولاية "واشنطن" شهدت نمواً اقتصاديا قدره 4.4% خلال العام الماضي مقابل 3.9% المسجلة في العام السابق له، لتكون هي الولاية الأكثر نمواً في الولايات المتحدة.

أما في المركز الثاني، فجاءت ولاية "كولورادو" بنمو نسبته 3.6% في حين نمت ولاية "نيفادا" بنسبة 3.5% لتحل بالمرتبة الثالثة.

وسجلت "أريزونا" و"يوتا" نمواً قدره 3.2% و3.1% على الترتيب في العام الماضي، في حين سجلت ولاية "كاليفورنيا" زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3%.

وعلى صعيد آخر، سجلت 3 ولايات أمريكية انكماشاً إقتصادياً في عام 2017 مع تذيل ولايتي "لويزيانا" و"كونيتيكت" القائمة واللتان شهدتا انكماشاً قدره 0.2% لكل ولاية على حدى.

أما الولاية الأمريكية الثالثة التي شهدت انكماشاً قدره 0.1% في العام الماضي، كانت "كانساس" والتي حلت بالمركز الـ47.

وبحلول الساعة 6:27 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.2% لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1962 دولار.

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