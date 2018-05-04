جدول مباريات أمم آسيا 2019 بمشاركة العراق

2018/05/04 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أوقعت القرعة منتخب العراق ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب إيران وفيتنام واليمن، وذلك في نهائيات كأس أمم آسيا 2019.وتجمع المباراة الافتتاحية يوم 5 كانون الثاني المقبل، بين الإمارات [البلد المضيف] والبحرين على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.وشهد حفل سحب القرعة أيضاً الإعلان عن تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها 14.8 مليون دولار للفرق المشاركة في البطولة، من ضمنها 5 ملايين دولار للبطل، كما تم خلال الحفل الكشف عن التصميم الجديد لكأس البطولة، والكرة الرسمية التي سوف تستخدم في النهائيات، وكذلك تعويذتي البطولة [منصور وجراح].ويشارك في النهائيات 24 منتخباً تم تقسيمها على ست مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة اربعة منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.وتقام البطولة خلال الفترة من 5 يناير/ كانون الثاني ولغاية 1 شباط/فبراير 2019.وستكون هذه النسخة تاريخية من خلال ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخباً تتنافس على الفوز باللقب القاري، وذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي توسيع قادة المشاركة.وجرى توزيع المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات بحسب نتائج التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 ، وبحيث ضم كل مستوى ستة منتخبات.وسيلتقي العراق فيتنام في الدور الأول من البطولة في 8 كانون الثاني وبعدها اليمن في 12 من الشهر، وثم ايران في 16 من نفس الشهر.

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