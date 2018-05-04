2018/05/04 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت روضة الاخاء الخاصة بالايتام بتخرج اول دفعة لها من الاطفال الايتام والفقراء حيث قدم الاطفال عرضا مسرحيا يحاكي بطولات الحشد الشعبي وخصوصا ان اغلب هؤلاء الايتام هم ابناء شهداء الحشد.

وقالت ناهدة الحسيني مسؤولة الروضة لوكالة نون الخبرية ان هذه الاحتفالية هي لتخرج اكثر من 70 طفلا وطفلة من روضة الاخاء والنور التابعتين لمبرة الاخاء الخيرية حيث قدمت بدلات وهدايا والعاب للمتخرجين الايتام من قبل المبرة موضحة ان هذه الاعمال تقدمها مبرة الاخاء ولا وجود لاي دون دعم حكومي او حزبي لهذه الاعمال الخيرية.

واوضح عامر الشوك مدير مؤسسة الاخاء الخيرية في كربلاء اننا نطلب يائسين من الحكومتين المحلية والمركزية ان ترعى مثل هذه الشريحة وهم الايتام وخصوصا ان فيهم العشرات من ابناء الحشد الشعبي موضحا ان المحسنين من ابناء كربلاء وغيرهم يتكفلون برعاية المئات من الايتام وان المؤسسة التي ترعى اكثر من 2500 يتيم تقوم اليوم بالاحتفال بتخريج اكثر من 70 طفل من رياض الاطفال.

ومؤسسة الاخاء الخيرية التي تتخذ من كربلاء مقرا لها تاسست عام 1980 خارج العراق وعادت بعد التغيير السياسي عام 2003 الى كربلاء وهي اليوم تتكفل بحدود 2500 يتيم و500 عائلة متعففة بمبالغ مالية وعلاجات طبية ومشاريع سكن خاص بهم " وكالة نون خاص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:ايتام يحتفلون بتخرجهم من رياض الاطفال ويقدمون عرضا مسرحيا عن بطولات ابائهم الشهداء (مصور)) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء:ايتام يحتفلون بتخرجهم من رياض الاطفال ويقدمون عرضا مسرحيا عن بطولات ابائهم الشهداء (مصور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).