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شاهد... مايا دياب تسير حافية في شوارع لندن بعد سرقتها
2018/05/05 | 00:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعرضت المطربة اللبنانية مايا دياب، لموقف لا تحسد عليه، خلال وجودها في العاصمة البريطانية لندن، عندما تعرضت للسرقة.

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