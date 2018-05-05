ذي قار لـ 'عائلة وزير دفاع النظام السابق': والدكم يعيش حياة مرفهة داخل السجن

2018/05/05 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:شنت اللجنة بمجلس محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، هجوما لاذعاً على الجهات التي تطالب باطلاق سراح وزير الدفاع السابق، سلطان هاشم، فيما كشفت عن وضعه الصحي الحالي داخل سجن الناصرية المركزي.

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وقال رئيس اللجنة، جبار الموسوي لـ"الغد برس"، ان " قضية اطلاق سراح وزير الدفاع السابق متعلقة ببغداد وقرارها الاتحادي وحكومة ذي قار لا علاقة لها بالموضوع "، لافتاً الى ان " المحافظة ترفض اطلاق سراحه نتيجة مشاركته بافعال ادت الى قتل وذبح العديد من العراقيين، فضلاً عن مساهمته بتجفيف الاهوار وهلاك وهجرة العشرات من سكانها في تسعينات القرن الماضي".واكد على ان "اطلاق سراح هاشم لن توافق عليه ذي قار، الا اذا كان صادر من قاض اتحادي ذو عدل بين الجميع، ويقارن افعاله بالعراقيين سابقاً مع ما يُقدم له من خدمات في الوقت الحاضر داخل السجن".ووجه الموسوي، رسالة الى عائلة هاشم، قال فيها: ان "والدكم يعيش حياة مرفهة داخل سجن الحوت ويأكل افضل المأكولات ويخضع لمراقبة افضل الاطباء من الناحية الصحية، لكن لن ننسى افعاله ضد ابناء الجنوب".وناشدت عائلة هاشم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، يوم امس الخميس، بمفاتحة الجهات ذات العلاقة لاعادة النظر بقضية الوزير السابق، ومنحه عفوا خاصا للافراج عنه نظرا لكبر سنه وللظروف الصحية الصعبة التي يمر بها.

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