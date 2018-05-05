2018/05/05 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبدأ الانتخابات النيابية اللبنانية، وسط كثير من الرهانات على مستقبل المشهد البرلماني في لبنان، ويعتبر البعض أن لا شىء سيتغير والزعامات نفسها ستتكرر نفسها بإنتاج برلمان جديد، وهناك من ينتظر من لبنان دورا خصوصا أنه واقع في قلب أحداث كبرى في المنطقة وخصوصا في الميدان السوري وكذلك الأوضاع الإقليمية، وقال جيلبر الأشقر، أستاذ في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن إن إخراج إيران من سوريا سيغير كثيرا في الساحة السياسية في لبنان، للمزيد من التفاصيل يسردها «الأشقر» مع الإعلامي محمد قواص في برنامج أبعاد، على شاشة «الغد».

?ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| الأشقر: إخراج إيران من سوريا سيغير كثيرا في الساحة السياسية في لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| الأشقر: إخراج إيران من سوريا سيغير كثيرا في الساحة السياسية في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).