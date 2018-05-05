2018/05/05 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشف مدرب المنتخب الوطني، باسم قاسم، عن طموحات اسود الرافدين في كأس آسيا 2019 المقرر إقامتها في الإمارات مطلع العام المقبل.وأوضح بالقول، "علينا في الفترة القادمة أن نكثف من استعدادنا من خلال تأمين معسكر خارجي وخوض مباريات على مستوى عالٍ كما هو مثبت في المنهاج التدريبي لنضمن الجاهزية المطلوبة التي نراهن من خلالها على تحقيق تطلعات وآمال الشارع العراقي بالمنافسة على لقب البطولة".

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