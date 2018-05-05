قاسم: القرعة متوازنة وطموحنا يتعدى التأهل عن المجموعة

2018/05/05 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:وصف المدير الفني للمنتخب الوطني، باسم قاسم، اليوم الجمعة، بأن المجموعة الرابعة التي سيتواجد فيها اسود الرافدين ضمن منافسات بطولة اسيا ٢٠١٩ في دولة الامارات العربية المتحدة بالمتوازنة.

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وقال قاسم لاعلام اتحاد الكرة، ان "الخطوة الاولى نحو تحقيق طموح الشارع الرياضي بالتتويج باللقب الاسيوي للمرة الثانية تتمثل بالالتزام بمفردات البرنامج التدريبي الذي تم تقديمه من قبل الجهاز الفني لاتحاد الكرة".واضاف ان "طموحنا في بطولة اسيا في نسختها المقبلة التي ستستضيفها دولة الامارات يتعدى التأهل عن المجموعة بل يتمثل في الوصول الى ابعد نقطة في المنافسة على اللقب الذي سبق وان توج به منتخبنا الوطني العام ٢٠٠٧".واختتم حديثه قائلاً: "بلا شك ان عملية المنافسة على اللقب مرهونة بالتحضير الافضل من خلال اقامة المعسكرات التدريبية والمباريات الودية مع منتخبات تفوقنا في المستوى للاستفادة الفنية والبدنية من الاحتكاك وكل ذلك سيصب في مصلحة ممثل الوطن في المحفل الاسيوي المنتظر"الجدير بالذكر ان القرعة التي اقيمت في ابو ظبي، مساء اليوم الجمعة، وضعت منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة الى جانب كل من " ايران و فيتنام و اليمن ".

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