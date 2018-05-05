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بينيتز : نهائي كييف سيكون مشوقا للغاية
2018/05/05 | 00:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – أثنى رافائيل بينيتز مدرب ليفربول والريال السابق على فريقي ريال مدريد وليفربول اللذان سيلتقيا في نهائي دوري الابطال هذا الموسم .

وقال ” نهائي كييف سيكون مشوقا للغاية لأن الفريقين في حالة جيدة ، وبالنسبة لمشجعي ريال مدريد فهم معتادين على ذلك أما بالنسبة لمشجعي ليفربول فهي تعتبر تجربة رائعة لهم مرة أخرى ومن المثير رؤية هذين الفريقين في النهائي ” .

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