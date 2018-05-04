موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كامبالا سيتي

2018/05/05 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحمد السيوفي

يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على كامبالا سيتي الأوغندي ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وستقام المباراة على ملعب فيليب اوموندي يوم الثلاثاء 15 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 29 شعبان 1439 هجرياً،.يدخل نادي القرن الافريقي اللقاء بعد أن أهدر الفوز في الجولة الأولى في مباراته على ملعبه ضد الترجي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ليصبح رصيد كلاً من الفريقين نقطة واحدة فقط تضعهم في المركز الثاني والثالث بالتساوي، يبدوا أن المارد الأحمر ماذال متأثراً بخروجه من بطولة كأس مصر على يد الأسيوطي بعد أن هُزم بهدف نظيف دون رد، وجائت هذه الهزيمة بعد هزيمته في الديربي الأقوى في مصر ضمن الجولة الأخيرة من الموسم، والتي انتصر فيها الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد للأهلي.



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أستهل نادي القرن الأفريقي مشوارة بعد أن أمطر شباك مونانا في دور الـ32 بـ7 أهداف مقابل هدف وحيد لأصحاب الزي الأخضر في إجمالي نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب، ليتأهل المارد الأحمر لدور المجموعات ضمن المجموعة الأولى.على الجانب الأخر يدخل الفريق الأوغندي بعد أن هُزم في الجولة الأولى ضد روليرس بهدف دون رد ليتذيل المجموعة الأولى فور إنتهاء الجولة، تأهل كامبالا سيتي بعد أن تخطى كنابس في دور الـ64 بعد أن هُزم خارج ملعبه بنتيجة (2-1) ليعود وينتصر بهدف دون رد يؤهله إلى دور الـ32 مواجهاً سانت جورج والذي استطاع أن يقصيه بهدف دون رد أحرزه على ملعبه بعد أن كان التعادل سلبياً سيداً في لقاء الذهاب.





لن تكون المباراة سهله على الأهلي خاصة لأن أصحاب الزي الأصفر دائما ما يكون فريقاً منظماً على ملعبه، ونظراً لأحتياج المارد الأحمر لتحقيق الثلاث نقاط فمن الممكن أن يكون العامل النفسي للفريق سبباً في التسرع وأهدار الفرص المهمة والتي لن تكون كثيرة خاصة لقوة تنظيم دفاع كامبالا سيتي، ولكن لا شئ مستحيل عند الأهلي الذي دائماً ما يفاجئ متابعيه وعشاقه بخروجه من الأزمات منتصراً.





موعد المباراة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة كامبالا سيتي - الأهلي ملعب فيليب اوموندي

الثلاثاء 15 مايو 2018 ميلادياً، 29 شعبان 1439 هجرياً، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية لم يتم تحديده -

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