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#هيام محمود - Tragedy .. توضيح سريع ..
2018/05/05 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هيام_محمود قبل أن أواصِلَ مع ( * عن الثانية ..

هِيَ : ) في الـ Tragedy ..

هذا توضيح موجز مهمّ لـ "Tragedy ..

" حقيقيّة , أكيد سيُفيد من يُتابِع ما أكتب , "مفتاحٌ" ليَعرفَ طريق الدخول ولكي لا يَتقوَّلَ عليَّ ما لمْ ولنْ يكون يومًا من أهدافي أو اِهتماماتي .أنا لا علاقة لي "أكاديميًّا" باللغة العربية وبالأدب والقصة والشعر , وهي معلومة قلتُها سابقًا وأعيدها لهدفٍ أساسي بالنسبة لي وهو : أيّ شيء قد......

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