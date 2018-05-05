2018/05/05 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتضمن عنوان مقالي اليوم تساؤلا كبيرا ليس بمقدور هذه المقالة المحدودة المساحة الإجابة عليه وإنما أردنا ان نحفز الآخرين للبحث عن إجابة وحلول لهذه الأزمات المتكررات المتراكمات عسى ان نصل إلى بر الأمان كما وصلت شعوب أخرى سبقتنا بالفوضى الخلاقة .ولعل عناصر الإجابة عن هذا السؤال الكبير تكمن في أبعاد متعددة أولها البعد الجغرافي … قطعان الذئاب المفترسة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطعان الذئاب المفترسة كتابات.

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