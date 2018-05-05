انشاء اول مصنع سيارات مصري

2018/05/05 | 00:16

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أعلن السفير عماد طارق الجنابي رئيس المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، تدشين البوابة العربية للاستثمار ، لتكون نواه لترويج مشروعات المستثمرين لزيادة الصادرات بين الدول العربية والإفريقة.وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر العربي الإفريقي الدولي للاستثمار، أن المجلس بصدد إنشاء أول مصنع سيارات مصري “الجفالي”، بالإضافة لإنشاء مول تجاري ضخم بالترجمان.

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