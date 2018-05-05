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هذا هو مصير نساء وفتيات التحقن بتنظيم الدولة
2018/05/05 | 00:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فتيات في ربيع العمر ونساء من جنسيات عديدة دخلن عالم التطرف من بوابة أفكار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، تختلف قصص التحاقهن بالتنظيم، لكن مصيرهن كان متشابها: الضياع

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