هذا هو مصير نساء وفتيات التحقن بتنظيم الدولة

2018/05/05 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتيات في ربيع العمر ونساء من جنسيات عديدة دخلن عالم التطرف من بوابة أفكار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، تختلف قصص التحاقهن بالتنظيم، لكن مصيرهن كان متشابها: الضياع

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