بوتين في ولايته الرابعة: روسيا الرائدة … والمنهكة

2018/05/05 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعدّ الكرملين، وفق مراسم تُعتبر سابقة واحتفالات ضخمة، لتنصيب الرئيس فلاديمير بوتين لولاية رابعة تنتهي عام 2024.ويدخل بوتين الكرملين بعد غد،

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