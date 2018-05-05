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بوتين في ولايته الرابعة: روسيا الرائدة … والمنهكة
2018/05/05 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يُعدّ الكرملين، وفق مراسم تُعتبر سابقة واحتفالات ضخمة، لتنصيب الرئيس فلاديمير بوتين لولاية رابعة تنتهي عام 2024.

ويدخل بوتين الكرملين بعد غد،

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