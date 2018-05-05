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ماكرون يحذر ترامب من الحرب
2018/05/05 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن قيام نظيره الأمريكي دونالد ترامب بسحب بلاده من الاتفاق النووي قد يؤدي إلى حرب حقيقية.

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