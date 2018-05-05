2018/05/05 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، بدعم أسهم التكنولوجيا، مع ترقب تطورات المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وانتعشت "وول ستريت" خلال الجلسة بعد أن بدأت في المنطقة الحمراء، وربح "داو جونز" ما يقرب من 400 نقطة خلال التعاملات، قبل أن يقلص مكاسبه عند الإغلاق.

ودعمت أسهم قطاع التكنولوجيا، البورصة الأمريكية، حيث أغلق سهم "آبل" عند أعلى مستوى له على الإطلاق، مرتفعاً بنحو 3.9%، بعد إعلان الملياردير الأمريكي "وارن بافت" شراءه 75 مليون سهم في الشركة في الربع الأول.

وينتظر المستثمرون تطورات بشأن ما أسفرت عنه المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، في ظل إعلان البيت الأبيض أنها كانت "مناقشات صريحة"، مع طلب واشنطن من بكين بتخفيض العجز التجاري الثنائي.

كما أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين تراجع معدل البطالة إلى مستوى 3.9%، بالإضافة إلى تباطؤ نمو الأجور خلال نفس الفترة، وفقاً لتقرير الوظائف الشهري.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.4% ليربح 332.36 نقطة، ليصل إلى24262.5 نقطة، وهو أفضل أداء يومي في 3 أسابيع، لكنه حقق خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.3% إلى2663.4 نقطة، لكنه سجل خسائر بنحو 0.2% خلال الأسبوع الماضي.

أما "ناسداك" فقد حقق مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، بعد أن أغلق مرتففعاً عند 7209.6 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.7%.

وبحلول الساعة 8:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 92.60 دولار.

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