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استشهاد ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شرق بعقوبة
2018/05/05 | 00:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]استشهد ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.وذكر مصدر في شرطة ديالى، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة بروانة بناحية أبي صيدا [25 كلم شمال شرق بعقوبة]، أسفرت عن استشهاد ثلاثة مدنيين".وأضاف أن "قوات الشرطة نقلت جثث الضحايا إلى دائرة الطب العدلي بالمحافظة".

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