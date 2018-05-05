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القوات الامنية تدخل حالة الانذار لحين انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية
2018/05/05 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/الغد برس:افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان القوات الأمنية باشرت بدخول جميع قطعاتها حالة الانذار القصوى لحين انتهاء الانتخابات.وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "القوات الأمنية باشرت بدخول جميع قطعاتها حالة الانذار القصوى"، مشيرا الى ان "وزارة الداخلية وجهت جميع المنتسبين بالالتحاق فورا".

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وأضاف ان "المجازين وجهوا بالالتحاق أيضا لحين انتهاء الانتخابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تدخل حالة الانذار لحين انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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