2018/05/05 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة: صرح مدرب الفريق الملكي بيب غوارديولا متحدثا عن الريال وليفربول قائلا: ريال مدريد و ليفربول يستحقان أن يشاركا في نهائي دوي الأبطال فالفريقين يمتلكان مميزات قوية .
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوارديولا: الريال وليفربول يستحقان ان يتواجدا في النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).