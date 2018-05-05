غوارديولا: الريال وليفربول يستحقان ان يتواجدا في النهائي

2018/05/05 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة: صرح مدرب الفريق الملكي بيب غوارديولا متحدثا عن الريال وليفربول قائلا: ريال مدريد و ليفربول يستحقان أن يشاركا في نهائي دوي الأبطال فالفريقين يمتلكان مميزات قوية .

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