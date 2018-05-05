رسميا كوسييلني يغيب عن مونديال روسيا 2018

2018/05/05 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأصيب كوسييلني في الدقيقة الثامنة من مباراة أتلتيكو مدريد وارسنال الخميس ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ووقع كوسييلني فجأة على الأرض وبدا يتألم بشدة من دون أن يكون هنالك أي احتكاك.

وفي حين أشار آرسين فينغر أن إصابة كوسييلني تبدوا قطعاً في وتر أخيل، لم يشر الاتحاد الفرنسي لنوع الإصابة مكتفياً بالقول إنه لن يكون في عداد المنتخب.

وقال ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي: "إنها ضربة كبيرة لفرنسا، الإصابة لا تحدث إلا في الوقت غير المناسب".

وأضاف: "أنا حزين جداً للوران لأن هذه النسخة من المونديال كانت مهمة له ولمسيرته" وختم متمنيا له الشفاء العاجل وثقته به على قدرته على العودة قوياً كما كان.

وخاض كوسييلني 51 مباراة مع منتخب بلاده وكان ألمح إلى أنه سيعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم في روسيا.

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