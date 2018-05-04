ثروة بول بوجبا | راتبه مع مانشستر يونايتد، الرعاة والأعمال الخيرية

2018/05/05 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد بول بوجبا واحداً من أشهر لاعبي العالم، ولا يوجد في جميع أنحاء المستديرة إلا عدداً قليلاً من اللاعبين الأكثر شهرةً من الفرنسي.

يمتلك صاحب الـ25 عاماً شخصيةً مرحةً ورائعة تجعل العديد من وسائل الإعلام تتقرب منه وترفع من شأنه، كذلك لا أحد يستطيع أن يُنكر موهبته الكبيرة في كرة القدم، والتي جعلته واحداً من أكثر اللاعبين قابليةً للتسويق على مستوى العالم.

يتقاضى بول بوجبا نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد راتباً كبيراً في الأولد ترافورد، لكن هل تعلم مجموع ما يجنيه لاعب يوفنتوس السابق؟ جول يجيب لك عن هذا السؤال..



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كم يبلغ راتب بوجبا؟

بول بوجبا هو أغلى لاعب اشتراه مانشستر يونايتد طوال تاريخه، فمن المنطقي أن يكون راتبه من ضمن الأعلى في الأولد ترافورد، ويبلغ حجم ما يتقاضاه الفرنسي 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

يمتد عقد صاحب الـ25 عاماً مع الشياطين الحمر حتى 2021، وهو يضغط الآن على الإدارة من أجل زيادة راتبه منذ وصول أليكسيس سانشيز الذي أصبح الأعلى أجراً على الإطلاق في الفريق، حيث يتقاضى التشيلي الدولي راتباً الأسبوعياً يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني قبل الإضافات.

لا يمتلك بوجبا فرصاً لزيادة الراتب بحقوق الصور كالتي حصل عليها لاعب آرسنال السابق عند توقيعه مع مانشستر يونايتد في الشتاء الماضي، حيث يسيطر الفريق الأحمر على معظم هذه الحقوق بالنسبة للفرنسي، وبالرغم من ذلك فإن صاحب الـ25 عاماً سيتقاضى مبلغاً ضخماً خلال فترته في الأولد ترافورد يبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

جدول راتب بوجبا في كل وحدة زمنية: الوحدة الزمنية الراتب في الثانية 0.48 جنيه إسترليني في الدقيقة 28.77 جنيه إسترليني في الساعة 1,726 جنيه إسترليني في اليوم 41,428 جنيه إسترليني في الأسبوع 290,000 جنيه إسترليني في الشهر 1.26 مليون جنيه إسترليني في السنة 15.08 مليون جنيه إسترليني ما هي عقود رعاية بول بوجبا؟لا يمتلك بوجبا إلا عقد رعاية واحد مع شركة أديداس المتخصصة في الملابس الرياضية، ويمتد العقد الذي وقعه الفرنسي مع الشركة الألمانية في 2016 لعشر سنين، ويحصل بموجبه على مبلغ 31 مليون جنيه إسترليني.

ما هي الأعمال الخيرية لبول بوجبا؟

احتفل بول بوجبا بعيد ميلاده الـ25 بطلبه من متابعيه عبر فيسبوك بأن يتبرعوا لجمعية إنقاذ الأطفال الخيرية، وكان يستهدف جمع 25 ألف جنيه إسترليني.

لم تكن هذه السابقة الأولى للفرنسي، فتاريخه مع الأعمال الخيرية طويل، فعندما كان يلعب ليوفنتوس تبرع بمبلغ 100 ألف يورو لجمعية الصليب الأحمر الدولية، وفي عام 2016، شارك في حملة الحذاء الكبير 11 مع مسعود أوزيل، والتي كان هدفها دفع تكاليف جراحات 11 طفلاً من تنزانيا.

لم تتوقف الأعمال الخيرية لبوجبا عندما انتقل لمانشستر يونايتد، حيث ساهم في تأسيس الجمعية الخيرية بالنادي وأصبح جزءاً من نشاط الشياطين الحمر الداعم لليونيسيف.

في نوفمبر 2017، صعد صاحب الـ25 عاماً مشكلة العبيد في ليبيا عن طريق احتفاله بأحد أهدافه وكأنه مقيد بالسلاسل، وبهذا الشأن نشر الأسمر بعض الكلمات على أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً "بينما كنت سعيداً جداً بالعودة، ذهبت صلواتي للذين يعانون من العبودية في ليبيا، ربما يكون الله إلى جانبك وتصل هذه المعاناة إلى نهايتها".

تسبب هذا التصرف في زيادة الاهتمام بهذه القضية 100 ضعف، وذلك بحسب ما قالته منظمة الهجرة الدولية إيتايي فيريري.

يمتلك بوجبا أيضاً منظمته الخيرية الخاصة، والتي تم تدشينها في عام 2017 خلال مباراة خيرية في كولومبيا، والتي نُظمت من قبل خوان كوادرادو والأخوين فلورينتين وماتياس بوجبا اللذين شاركا أيضاً في هذا الحدث.

تهدف هذه المنظمة الخيرية إلى "جعل العالم أفضل، وتشجيل الآخرين على فعل الأمر نفسه".

ما هي سيارات بول بوجبا؟يعد بوجبا واحداًمن المغرمين بعالم السيارات، ويمتلك أسطولاً من السيارات الرياضية والفخمة الأحدث والأفضل في العالم، وآخر السيارات المنضمة لعائلة الفرنسي هي من طراز رولز رويس وتبلغ قيمتها 250 ألف جنيه إسترليني.

في نوفمبر 2016، اشترى صاحب الـ25 عاماً سيارة الدفع الرباعي مرسيدس جي إل إس والتي بلغ سعرها وقتها 120 ألف جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى ذلك، فهناك تقارير تشير إلى أمتلاك نجم مانشستر يونايتد سيارات أخرى مثل مازيراتي كواتروبورت، أودي آر إس 6، لامبورجيني أفينتادور، تشيفروليه كامارو وبينتلي كونتنينتال، وتبلغ قيمة المركبات التي يمتلكها بول بوجبا 1.25 مليون جنيه إسترليني.

ما هو مجموع ثروة بول بوجبا؟

نشرت مجلة فوربس تقريراً في عام 2017 يشير إلى أن بول بوجبا واحداً من أكبر 11 لاعباً دخلاً في العالم، حيث يبلغ مجموع ما يتقاضاه 27 مليون جنيه إسترليني.

لكن تقديرات ثروة الفرنسي متفاوتة، فالبعض يقول أنها تبلغ 42.5 مليون جنيه إسترليني، والبعض الآخر يرجح أنها أكبر من 177 مليون جنيه إسترليني، لكن المبلغ الحقيقي لا يعرفه أحد حتى الآن.





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