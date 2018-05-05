هيثم بن محمد شطورو - الواقعون في الفخ

2018/05/05 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو الوحدة العدمية هي انحصار للشخص في أفعاله وفق أنانيته البحتة.فالتواصلية المصلحية و الاستهلاكية لا تـنم عن وحدة اجتماعية حية و لا عن أنا ذاتوي كلي.الجزئي منفصل عن الكل و الكل متـشرذم و هو أصل الداء لكل وجود عام مضمحل لا أخلاقي و بالتالي لا إنتاجي و لا حي..انك هنا أمام عـدمية المعنى للوجود و بالتالي فهي كانعكاس مباشر انعدامية معنى الوجود الشخصي.انك هنا في المتاهة و البرد و ظلمة النفس.الوا......

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