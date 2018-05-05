السبت 5 أيار 2018 م (19 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


توقف عن الابتسامة رجاء… دراسة: الابتسامة تجعلك تبدو أكبر سنا
2018/05/05 | 01:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكتشف باحثون من جامعة بن غوريون الإسرائيلية أن الابتسامة تجعل الإنسان يبدو أكبر سناً، على عكس الاعتقاد السائد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقف عن الابتسامة رجاء… دراسة: الابتسامة تجعلك تبدو أكبر سنا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقف عن الابتسامة رجاء… دراسة: الابتسامة تجعلك تبدو أكبر سنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ "الشخير" بصوت مرتفع يدمر الجمجمة ويؤدي للوفاة
⋙ #عبد الجبار نوري - الجيوش الألكترونية ---- لغة المفلسين !!!؟؟؟
⋙ ثروة أليكسيس سانشيز | راتبه مع مانشستر يونايتد، الرعاة والأعمال الخيرية
⋙ 🔴 تعرف على نتائج قرعة كأس آسيا
⋙ فيديو| أبرز الأحزاب والتحالفات في الانتخابات النيابية اللبنانية 2018
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أبرز الأحزاب والتحالفات في الانتخابات النيابية اللبنانية 2018
⋙ فيديو| الأشقر: إخراج إيران من سوريا سيغير كثيرا في الساحة السياسية في لبنان
⋙ بالصور.. الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية بمشاركة نيجيرفان البارزاني
الأكثر شيوعا