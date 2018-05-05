توقف عن الابتسامة رجاء… دراسة: الابتسامة تجعلك تبدو أكبر سنا

2018/05/05 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف باحثون من جامعة بن غوريون الإسرائيلية أن الابتسامة تجعل الإنسان يبدو أكبر سناً، على عكس الاعتقاد السائد.

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