فيديو| أبرز الأحزاب والتحالفات في الانتخابات النيابية اللبنانية 2018

2018/05/05 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشهد لبنان انتخابات نيابية يرى المراقبون أنها غاية في الأهمية بالنظر إلى المتغيرات السياسية والإقليمية، للمزيد من التفاصيل مع الإعلامية سهام عبد القادر.

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