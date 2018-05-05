2018/05/05 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قرعة بطولة كأس آسيا والتي ستُقام بالإمارات العام المقبل، حيث أسفرت عن الآتي :

المجموعة الأولى : الإمارات – تايلاند – الهند – البحرين

المجموعة الثانية : أستراليا – سوريا – فلسطين – الأردن

المجموعة الثالثة : كوريا الجنوبية – الصين – قيرغيزستان – الفلبين

المجموعة الرابعة : إيران – العراق – فيتنام – اليمن

المجموعة الخامسة : السعودية – لبنان – قطر – كوريا الشمالية

المجموعة السادسة : اليابان – أوزبكستان – عمان – تركمستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 تعرف على نتائج قرعة كأس آسيا) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 تعرف على نتائج قرعة كأس آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).