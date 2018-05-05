السبت 5 أيار 2018 م (19 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


🔴 تعرف على نتائج قرعة كأس آسيا
2018/05/05 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قرعة بطولة كأس آسيا والتي ستُقام بالإمارات العام المقبل، حيث أسفرت عن الآتي :

المجموعة الأولى : الإمارات – تايلاند – الهند – البحرين

المجموعة الثانية : أستراليا – سوريا – فلسطين – الأردن

المجموعة الثالثة : كوريا الجنوبية – الصين – قيرغيزستان – الفلبين

المجموعة الرابعة : إيران – العراق – فيتنام – اليمن

المجموعة الخامسة : السعودية – لبنان – قطر – كوريا الشمالية

المجموعة السادسة : اليابان – أوزبكستان – عمان – تركمستان

sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/05/hihi2-2018-05-04_23-06-32_186488-200x119
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 تعرف على نتائج قرعة كأس آسيا) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 تعرف على نتائج قرعة كأس آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ "الشخير" بصوت مرتفع يدمر الجمجمة ويؤدي للوفاة
⋙ #عبد الجبار نوري - الجيوش الألكترونية ---- لغة المفلسين !!!؟؟؟
⋙ ثروة أليكسيس سانشيز | راتبه مع مانشستر يونايتد، الرعاة والأعمال الخيرية
⋙ فيديو| أبرز الأحزاب والتحالفات في الانتخابات النيابية اللبنانية 2018
⋙ توقف عن الابتسامة رجاء… دراسة: الابتسامة تجعلك تبدو أكبر سنا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أبرز الأحزاب والتحالفات في الانتخابات النيابية اللبنانية 2018
⋙ فيديو| الأشقر: إخراج إيران من سوريا سيغير كثيرا في الساحة السياسية في لبنان
⋙ بالصور.. الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية بمشاركة نيجيرفان البارزاني
الأكثر شيوعا