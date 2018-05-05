2018/05/05 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 تعرف على نتائج قرعة كأس آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).
هاي كورة – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قرعة بطولة كأس آسيا والتي ستُقام بالإمارات العام المقبل، حيث أسفرت عن الآتي :
المجموعة الأولى : الإمارات – تايلاند – الهند – البحرين
المجموعة الثانية : أستراليا – سوريا – فلسطين – الأردن
المجموعة الثالثة : كوريا الجنوبية – الصين – قيرغيزستان – الفلبين
المجموعة الرابعة : إيران – العراق – فيتنام – اليمن
المجموعة الخامسة : السعودية – لبنان – قطر – كوريا الشمالية
المجموعة السادسة : اليابان – أوزبكستان – عمان – تركمستان
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 تعرف على نتائج قرعة كأس آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).