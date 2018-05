ثروة أليكسيس سانشيز | راتبه مع مانشستر يونايتد، الرعاة والأعمال الخيرية

2018/05/05 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أليكسيس سانشيز هو شخصاً حفر طريقه نحو القمة بصعوبة، ففي تصريح سابق لأخيه لجريدة الصن عام 2014 قال "لم يكن أليكسيس ممتلكاً لأي شئ يساعده عندما يكبر، كان عليه أن يقاتل من أجل الحصول على كل شئ".

وأضاف "لقد كنا أفقر من الفقر ذاته، لذا كان عليه أن يتعلم كيف يكسب المال في سنٍ صغيرةٍ جداً".

أصبحت حياة التشيلي الدولي البائسة مجرد ذكرى الآن، حيث أصبح الآن اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن كيف يحصل صاحب الـ29 عاماً على الأموال؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر القادمة.



كم يبلغ راتب أليكسيس سانشيز في مانشستر يونايتد؟

عندما وصل أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد قام بتوقيع عقداً ينص على تقاضيه 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ليصبح بذلك اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان بول بوجبا يتقاضى أعلى راتب في الأولد ترافورد قبل وصول التشيلي الدولي، حيث كان يحصل على 290 ألف جننيه إسترليني أي أقل من راتب صاحب الـ29 عاماً بحوالي 60 ألف جنيه إسترليني.

لا يتوقف راتب سانشيز عند هذا الرقم، فبنص عقده مع مانشستر يونايتد فإنه يحصل على جميع مدفوعات الصور الخاصة به، وهو الأمر الذي يرفع راتبه إلى ما يقدر بنصف مليون جنيه إسترليني أسبوعياً.

سيستمر عقد التشيلي الدولي مع الشياطين الحمر لمدة أربع سنواتٍ ونصف، ما يعني أنه سيتقاضى طوال فترة تواجده في الأولد ترافورد ما يقدر بـ108 مليون جنيه إسترليني.

جدول راتب بوجبا في كل وحدة زمنية: الوحدة الزمنية الراتب في الثانية 0.83 جنيه إسترليني في الدقيقة 49.60 جنيه إسترليني في الساعة 2,976 جنيه إسترليني في اليوم 71,429 جنيه إسترليني في الأسبوع 500 ألف جنيه إسترليني في الشهر 2 مليون جنيه إسترليني في السنة 24 مليون جنيه إسترليني ما هي عقود رعاية أليكسيس سانشيز؟

يمتلك أليكسيس سانشيز العديد من عقود الرعاية مع أكثر من شركة عالمية، مثل بيبسي وهواوي التي أصبح سفيراً لها في عام 2015 بمقابل مادي لم يُكشف عنه حتى الآن.

كانت شركة لأجهزة الذكية الصينية هي الشريك الرسمي لنادي آرسنال عندما كان التشيلي الدولي يلعب في صفوفه، فقام بتوقيع عقداً مع الشركة ليصبح ممثلاً خاصاً لها في أمريكا الجنوبية بجانب خاميس رودريجيز.

يتقاضى صاحب الـ29 عاماً مبالغ مالية أيضاً من شركة نايكي نظير ارتداءه الأحذية الخاصة بها، والذي كان غير قادراً على شرائها في يومٍ من الأيام عندما كان صغيراً.

ما هي الأعمال الخيرية لأليكسيس سانشيز؟شارك أليكسيس سانشيز في العديد من المشاريع الخيرية، واكتسب سمعةً جيدةً لكرمه في الفترة التي قضاها في لندن.

نشأ صاحب الـ29 عاماً في في بلدة تعدين صغيرة في ريف تشيلي، وكان لا يملك أي شئ عندما كان طفلاً، وكما كشف أخوه من قبل فإن نجم مانشستر يونايتد كان يقوم بالألعاب البهلوانية في الشارع عندما كان في السادسة من عمره لكسب المال لعائلته.

عندما امتلك أليكسيس المال كان من البديهي أن ينفق الكثير في الأعمال الخيرية، فمثلاً في عام 2013 تبرع بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني من أجل إصلاح 5 ملاعب كرة قدم قريبة من قريته توكوبيلا.

وفي حديث له مع آرسنالميديا في 2014 قال صاحب سانشيز "لقد بنيت ملعبين حتى يجد الأطفال ملعباً يلعبون عليه كرة القدم، وهو الأمر الذي افتقدته عندما كنت صغيراً"، وأضاف "يمكن أن ينتهي الأمر بالناس للطريق الخاطئ مثل شرب الكحول والمخدرات، وهذا الأمر يعد سيئاً جداً للأطفال".

واستطرد صاحب الـ29 عاماً قائلاً "عندما أكون هناك أحاول تنظيم المواعيد، اللعب مع الأطفال والترويج لأشياءٍ أخرى، عندما أذهب إلى توكوبيلا أعطي الأطفال الكرة لكي أرى ابتساماتهم على وجوههم، حيث اعتقد ببساطة أن الأطفال الصغار هم أهم شئ في العالم، إنهم يتعلمون منا كبالغين، ومن المهم فعلاً القيام بأشياء مثل هذه".

أليكسيس سانشيز واحداً من لاعبي كرة القدم القلائل بالإضافة إلى خوان ماتا المنضمين لمؤسسة الهدف، والتي تتبرع بالنيابة عنهما بنسبة 1% من رواتبهما للأعمال الخيرية.

ما هي سيارات أليكسيس سانشيز؟طوال فترة تواجده في إنجلترا، شوهد أليكسيس سانشيز يسافر بسيارته البينتلي كونتينينتال السوداء، والتي يبلغ سعرها 150 ألف جنيه إسترليني.

🇺🇸....

A post shared by Alexis Sanchez (@alexis_officia1) on Jul 5, 2016 at 9:41am PDT

يمتلك صاحب الـ29 عاماً كذلك العديد من سيارات الأودي، مثل آر 8 التي اشتهر بها أثناء تواجده في برشلونة، كم أن البعض رآه بسيارة لبورجيني هوراكان بيضاء.

ما هي قضية ضرائب أليكسيس سانشيز؟

خلال فترة تواجده في آرسنال، اعترف أليكسيس سانشيز بتهربه من الضرائب عندما كان في برشلونة، وأقر أن المبلغ المطلوب منه حوالي مليون يورو.

اعترف التشيلي الدولي بجريمته ضد الخزنة الإسبانية عندما كان في الكامب نو في الفترة بين 2012 و2013، وأشارت العديد من التقارير الأوروبية وقتها أن المبلغ المطلوب منه هو 983,443 مليون يورو.

صاحب الـ29 عاماً ليس الوحيد الذي تعرض لمثل هذا الاتهام، فقد تورط كذلك في نفس الأمر كلاً من "ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، جوزيه مورينيو، ريكاردو كارفالو".

كم تبلغ ثروة أليكسيس سانشيز؟تُقدر ثروة أليكسيس سانشيز بحوالي 35 مليون جنيه إسترليني.

عندما بدأ التشيلي الدولي مسيرته مع كرة القدم مع فريق كوبريلويا كان يتقاضى 50 ألف بيسوس (45 جنيه إسترليني) شهرياً، وبعد انتقاله لبرشلونة قادماً من أودينيزي في 2011 أصبح راتب صاحب الـ29 عاماً الأسبوعي 80 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 مليون مدفوعات سنوية، وعندما انتقل لآرسنال أصبح الراتب الأسبوعي لأليكسيس 130 ألف جنيه إسترليني.

بالرغم من اقتراب راتبه من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، إلا أن ثروته الشخصية أقل كثيراً من الثنائي، فصاروخ ماديرا تقدر ثروته من 200 إلى 250 مليون جنيه إسترليني، أما البرغوث فيمتلك مبلغاً يتراوح بين 200 و230 مليون جنيه إسترليني.





