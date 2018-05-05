2018/05/05 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري .الجيوش الألكترونية---- لغة المفلسين!؟عبدالجبارنوري ونحن نعيش " عصر الجيوش الألكترونية " حيث سبقتنا الدول الغربية المتقدمة في أنشاء الجيوش الألكترونية لكن من أجل القيام بحروب حقيقية سواءاً للدفاع أو الهجوم على أعداء تلك الدول كما لاحظنا في تصريح وزير الدفاع الروسي ( سيرغي شويغو ) في أذار الماضي من هذه السنة بأن بلادهُ أنشأت بالفعل جيشاً ألكترونياً تابعا لوزارة الدفاع لردع الدعاية المغرضة ض......

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